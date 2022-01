Veículo estava estacionado ao lado do Estádio Municipal; ninguém ficou ferido

publicado em 17/01/2022

A chuva forte também deixou provocou quedas de mais de dez árvores (Foto: Reprodução/g1)

O teto da arquibancada do estádio de Riolândia caiu sobre um caminhão durante um temporal que atingiu a cidade no domingo (16).O veículo estava estacionado perto do Estádio Municipal quando o teto desabou. Não havia ninguém no caminhão.A chuva forte também deixou provocou quedas de mais de dez árvores. Ninguém ficou ferido.Segundo a prefeitura, não foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros.*Com informações do g1.