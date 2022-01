Serão recapeados 53 quilômetros, beneficiando as cidades de Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Ouroeste e Indiaporã

publicado em 07/01/2022

Os prefeitos e a população das cidades beneficiadas comemoraram a conquista (Foto: Governo de SP)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, anunciou na quinta-feira (6) o início das obras de recuperação da rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543), beneficiando os municípios de Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Ouroeste e Indiaporã. O trabalho emergencial de tapa-buraco já começou e, em seguida, será dado início ao recapeamento, com melhorias na sinalização e conservação do trecho da via, de 53 quilômetros.Os prefeitos e a população das cidades beneficiadas comemoraram a conquista. A rodovia é uma importante ligação entre os municípios, para os trabalhadores, turismo e para o escoamento da produção. As obras eram aguardadas por todos, principalmente depois que o deputado Carlão Pignatari assumiu o compromisso de agilizar a licitação e contratação da empresa responsável pelas obras, com apoio do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia.“A rodovia Percy Waldir Semeghini é uma importante rodovia para o Estado de São Paulo e para a população do noroeste paulista. Espero que as obras não parem e que em até cinco meses possamos ver essa rodovia completamente recuperada. Fico feliz em ajudar e contribuir com todos de Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Ouroeste e Indiaporã. É uma grande conquista, que estava sendo esperada há muito tempo e que agora já é realidade”, disse Carlão Pignatari.O prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, comemorou o início das obras e agradeceu ao deputado e ao governo paulista pelas obras. “Quero agradecer ao Carlão Pignatari e ao nosso governo de São Paulo, que já iniciaram a recuperação e as obras na rodovia. É um investimento de mais de R$ 50 milhões que vai contribuir muito para a nossa região e aos moradores de Fernandópolis, Brasitânia, Guarani d’Oeste, Ouroeste, Indiaporã e Arabá”, disse Pessuto.Já o prefeito de Guarani d’Oeste, Nilson Timporim, falou da confiança no deputado Carlão Pignatari e no governador João Doria. “Estamos muito felizes com a obra. O Carlão nos deu confiança e a obra saiu. A recuperação da rodovia será concluída muito em breve. Quero agradecer ao deputado Carlão Pignatari, ao governador João Doria e o vice Rodrigo Garcia pelo que estão fazendo pelo nosso Estado”, disse o chefe do Executivo municipal.“Quero agradecer pelas obras de recapeamento até Fernandópolis. Meu amigo e deputado Carlão Pignatari, mais um vez, está cumprindo com a sua promessa e ajudado nossa população”, disse o prefeito de Ouroeste, drº Alex Garcia Sakata. O prefeito de Indiaporã, Adérito Camargo, também agradeceu . “Quero agradecer ao governo e ao nosso deputado Carlão, que tem ajudado muito nossa cidade e região. O recapeamento está saindo graças ao trabalho do Carlão Pignatari”, disse.*Com informações de Região Noroeste.