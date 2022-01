O homem estava agredindo a mulher, quando acabou atingindo o bebê. Após as agressões, ele fugiu

publicado em 03/01/2022

O homem vai responder por lesão corporal (Foto: Divulgação)

Um homem de 27 anos é suspeito de agredir a mulher e o filho de apenas um ano e 10 meses de idade na noite de domingo (02), em Rio Preto. Durante as agressões, a mulher estava com o bebê no colo, quando ele caiu e foi agredido com um chute.Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher, de 25 anos, estava na rua conversando com uma amiga e o bebê estava no carrinho, quando o marido chegou. Sem motivos aparentes, o suspeito começou a agredir a mulher com o capacete, socos e chutes. Populares que estavam no local tentaram intervir. O bebê começou a chorar e para acamá-lo pegou ele no colo. O homem novamente começou a agredi-la. Devido às agressões, o menino caiu e quando a vítima foi pegá-lo, o autor deu um chute que era para pegar a jovem, mas acabou atingindo a cabeça da criança.A mulher pegou a criança e saiu correndo do local para se abrigar na casa de parentes. O homem fugiu. A Polícia Militar foi acionada. A mulher foi informada para comparecer a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e representar contra o autor. O homem vai responder por lesão corporal.*Com informações do Diário da Região.