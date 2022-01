Menina de 11 anos estava na garupa da motocicleta. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa de Santa Fé do Sul

publicado em 19/01/2022

Ainda conforme a polícia, o estado de saúde da menina é considerado grave (Foto: Ilustrativa/Prefeitura de Bertioga)

Um motociclista de 21 anos morreu em um acidente na Rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul, na tarde desta terça-feira (18).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um carro fez cruzamento, e o jovem não conseguiu frear a tempo e bateu a moto que pilotava no veículo.O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma criança de 11 anos que estava na garupa foi socorrida e levada para a Santa Casa de Santa Fé do Sul, assim como a motorista e os passageiros do carro.Ainda conforme a polícia, o estado de saúde da menina é considerado grave. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo do motociclista foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).*Com informações do g1.