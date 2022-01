Parto da pequena Maria Clara foi feito às 0h54; menina nasceu com 2,864 quilos e 48 centímetros

publicado em 02/01/2022

Os pais da pequena Maria Clara foram pegos de surpresa, porque o parto estava programado para o dia 6 de janeiro (Foto: Divulgação/Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto)

A pequena Maria Clara foi a primeira bebê a nascer no HCM (Hospital da Criança e Maternidade) de São José do Rio Preto em 2022. De acordo com a instituição, o parto foi feito às 0h54. A menina nasceu com 2,864 quilos e 48 centímetros.

Os pais de Maria Clara são de Tanabi e foram pegos de surpresa, porque o nascimento da filha estava marcado para o dia 6 de janeiro.

"Porém, na noite de sexta-feira, minha esposa, Ana Beatriz, começou a sentir as contrações. Então, fomos para a Santa Casa de Tanabi, onde ela começou a entrar em trabalho de parto, e fomos transferidos para o HCM", explicou o pai da recém-nascida, Leonardo Antônio.

Este é o segundo ano consecutivo em que o primeiro bebê do ano a nascer no HCM é da região de Tanabi.

Em 1º de janeiro de 2021, a primeira bebê do ano era do distrito de Ibiporanga. Na época, a recém-nascida, chamada Vitória, nasceu às 01h44, com 3,302 quilos e 50 centímetros.

*Com informações do g1