Ás vítimas tinham 41 e 13 anos de idade; caso será investigado para esclarecer a causa do afogamento

publicado em 07/12/2021

O caso será investigado para esclarecer a causa do afogamento (Foto: Divulgação)

Na segunda-feira (06), um homem de 41 anos e o sobrinho, de 13 anos, morreram afogados no rio Tietê, em Santo Antônio do Aracanguá.Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas pescavam às margens do rio quando afundaram e desapareceram.Os corpos de João Carlos Barbosa e Pedro Henrique Barbosa Evangelista, foram localizados pelo Corpo de Bombeiros. O caso será investigado para esclarecer a causa do afogamento.*Com informações do O Extra.net.