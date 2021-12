Eles forçaram os caixas a entregarem todo o dinheiro e ainda forçaram clientes a voltarem ao interior do supermercado

publicado em 28/12/2021

Após a ação, os dois fugiram a pé (Foto: Reprodução)

Dois bandidos foram flagrados por câmeras de monitoramento depois de assaltarem um supermercado na zona sul de Fernandópolis. A ação da dupla aconteceu nas primeiras horas de segunda-feira (27), quando o comércio abria as portas.Eles forçaram os caixas a entregarem todo o dinheiro e ainda forçaram clientes a voltarem ao interior do supermercado. Foram momentos de tensão vividos pelos funcionário, vítimas da ação dos meliantes que podem ser beneficiados da “saidinha de natal”.O valor roubado não foi divulgado. As imagens também foram entregues a Polícia Civil que investiga o caso.Após a ação, os dois fugiram a pé.*Com informações de Região Noroeste.