O prefeito de Parisi reforçou que os setores de saúde e educação foram em 2021 e continuarão sendo em 2022 as suas prioridades

publicado em 22/12/2021

Oclair Bento, prefeito de Parisi, esteve na Cidade FM para um balanço de seu primeiro ano de gestão e apresentar planos para 2022 (Foto: A Cidade)

Da redação

Dando continuidade à série de entrevistas com os prefeitos da região, que tem como objetivo trazer um balanço do primeiro ano de gestão e as perspectivas para 2022, na terça-feira (21), Oclair Bento (PSDB), responsável pela Prefeitura de Parisi, esteve nos estúdios da. Com a participação dos ouvintes, o prefeito da cidade vizinha reforçou que os setores de saúde e educação foram em 2021 e continuarão sendo em 2022 as suas prioridades.A afirmação de Oclair se contextualiza com os números apresentados. No começo do ano, o município chegou a ser considerado o líder em taxa de mortes no país, muito por conta da defasagem do censo do IBGE, mesmo assim, é claro, o ranking assustou os moradores e levou a Prefeitura a adotar medidas mais severas para conter o avanço da doença.“Nós tínhamos quase que um guarda na frente da casa de cada infectado, para evitar que essa pessoa saísse de casa e também para ajudar ela nas tarefas, como ir ao mercado ou coisa assim. O resultado foi imediato e nós chegamos a ficar mais de 100 dias sem registrar nenhum caso e não temos mortes pela doença há mais de seis meses”, relembrou o prefeito.A atenção à saúde na cidade vizinha não se resume, porém, ao atendimento na pandemia. O ranking do programa Previne Brasil, do Governo Federal, que mede os indicadores relativos ao serviço da Atenção Básica de Saúde e indica que, dos 645 municípios de São Paulo, Parisi é o 17ª melhor colocada. Com uma boa colocação em todos os indicadores, a cidade vizinha deve receber mais recursos para o setor de saúde.Além da atuação firme nos setores de saúde e educação, Oclair ressaltou que hoje as contas da Prefeitura estão em dia e que o funcionalismo público está recebendo antes do término do mês. Quando assumiu, em janeiro, situação era diferente. Segundo ele, o município tinha um déficit com fornecedores e com a folha salarial de dezembro em aberto.“De uma maneira ou de outra foram problemas que nós conseguimos resolver. Este ano nós podemos agradecer o Governo do Estado que manteve os repasses constantes, tudo dentro da lei e hoje a Prefeitura vai pagar os funcionários antes do dia 30 de dezembro, ou seja, todo mundo vai passar o ano com salário em dia em Parisi”, disse o prefeito.Já em relação à organização, Oclair Bento destacou a contratação de funcionários pelo programa “Frente de Trabalho” que, além de oferecer uma oportunidade de emprego a famílias que estavam desempregadas em razão da pandemia, também está ajudando a manter a cidade em melhores condições.Para 2022 o prefeito de Parisi quer colocar em prática diversas ações e tirar do papel algumas conquistas, como a substituição de toda a iluminação pública da cidade por lâmpadas de led, que são mais econômicas, duradouras e têm maior potência, além da construção de uma usina de energia solar, por meio de um financiamento com o Desenvolve SP, que irá diminuir os gastos com energia pela Prefeitura e consequentemente sobrando mais recursos para investimentos na cidade.“Nós também vamos fazer seis quilômetros de Melhor Caminho, que foi liberado através da Secretaria da Agricultura, para melhoria das nossas estradas rurais. O CCI, nós vamos reformar com R$ 400 mil do deputado federal Roberto Alves (Republicanos), já no começo do ano, vamos iniciar a reforma do posto de saúde, também com outra emenda do Roberto Alves, a Cozinha Piloto, com recursos do deputado federal Fausto Pinato, o Poço Profundo, que eu prometi na campanha, sai no ano que vem, tem patrulha agrícola e muitas outras conquistas”, afirmou.Além dos deputados mencionados, Oclair destacou à parceria com os deputados federais General Peternelli (PSL) e Geninho Zuliani (DEM), com o secretário de Agricultura, Itamar Borges e o apoio incondicional do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).“Com o Carlão é que a gente tem o maior apoio, que é meu amigo e tem nos ajudado muito, com a liberação de pista de caminhada, os recursos para trocar a iluminação da cidade, mais R$ 500 mil para fazer uma avenida na entrada, e muitas outras coisas que ele está liberando para gente”, finalizou.