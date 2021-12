O procurado se encontrava em uma propriedade rural nas imediações do Córrego Comprido

publicado em 02/12/2021

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao procurado (Foto: Polícia Ambiental)

Durante Policiamento Ambiental "Operação Paz e Proteção/Piracema/Interior mais Seguro" realizado na terça-feira (30), em Urânia, uma equipe da Polícia ambiental logrou êxito na apreensão de um indivíduo procurado pela justiça, conforme mandado de prisão expedido pela 2ª Vara criminal do Fórum de Jales, pelo crime de homicídio, com pena a ser cumprida de sete anos de reclusão com regime inicial semiaberto.O procurado se encontrava em uma propriedade rural nas imediações do Córrego Comprido, sendo realizada a abordagem ao indivíduo na entrada da propriedade.Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao procurado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia do município de Urânia para as demais providências de Polícia Judiciária, sendo posteriormente recolhido a cadeia pública de Santa Fé do Sul.*Com informações do Meu Foco News.