Pessoa já era conhecida nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas

publicado em 15/12/2021

T. foi conduzida até o plantão policial, onde o delegado plantonista formalizou o cumprimento do mandado de prisão (Foto: Reprodução)

Durante patrulhamento realizado na terça-feira (14), pela cidade de Estrela d 'Oeste, Policiais Militares tomaram ciência da existência de um mandado de prisão em desfavor de, T. que já é uma pessoa conhecida nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas.Após buscas, T. foi localizada e abordada em uma pracinha da Cohab Dr. Gilmar. Nada de ilícito foi encontrado em posse da suspeita, porém, dado ciência da ordem judicial contra ela, foi formalizada a voz de prisão.T. foi conduzida até o plantão policial, onde o delegado plantonista formalizou o cumprimento do mandado de prisão.*Com informações do O Extra.net.