Valor da carga transportada é estimado em quase R$ 2 milhões, de acordo com a polícia. Motorista foi detido e liberado após pagar fiança

publicado em 20/12/2021

O motorista do caminhão, um homem de 38 anos, foi detido e levado para a sede da Polícia Federal (Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

A Polícia Rodoviária apreendeu cerca de 3 mil garrafas de vinho contrabandeadas na Rodovia Washington Luís, em Rio Preto, na noite deste sábado (18).Segundo informações da polícia, os vinhos foram adquiridos na Argentina e seriam transportados para o interior de São Paulo e o valor da carga é estimado em quase R$ 2 milhões. O motorista do caminhão, um homem de 38 anos, foi detido e levado para a sede da Polícia Federal.Durante a abordagem, o motorista ficou nervoso e confessou que pegou o caminhão já carregado no Paraná e que seguia em direção a Catanduva.O caso foi registrado na delegacia de Rio Preto. Os vinhos foram apreendidos e o motorista foi liberado depois de ser ouvido e ter pagado fiança.*Com informações do g1.