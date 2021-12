Ele colocou a mulher dentro do carro e foi sentido a Rodovia Éttore Bottura, a rodovia dos Barrageiros. Chegando em uma ponte, ele parou o veículo, tirou a mulher de dentro do carro e disse que iria matá-la

publicado em 30/12/2021

A vítima pede medidas protetivas pois teme pela própria vida e pela vida do bebê (Foto: Divulgação)

Uma ocorrência envolvendo violência doméstica foi registrada no Plantão Policial de Jales ontem (29). A vítima tem 24 anos, mora em Santa Fé do Sul, e disse para a polícia que teve um relacionamento com o suspeito e que dessa relação teve um filho, porém o pai da criança não paga pensão.Ela decidiu conversar com o ex sobre o assunto. Ele colocou a mulher dentro do carro e foi sentido a Rodovia Éttore Bottura, a rodovia dos Barrageiros. Chegando em uma ponte, ele parou o veículo, tirou a mulher de dentro do carro e disse que iria matá-la.Ainda de acordo com o depoimento da vítima, ele pegou uma arma de fogo e deu uma coronhada na cabeça da mesma. Depois, a jogou da ponte. A vítima, com ferimentos, caiu nas águas.Por sorte, a mulher foi socorrida rapidamente por pescadores. Ela saiu das águas, retornou a rodovia e pediu carona. A vítima conseguiu retornar para Santa Fé do Sul, procurou a polícia e foi encaminhada a Central de Flagrantes de Jales onde prestou depoimento.A vítima pede medidas protetivas pois teme pela própria vida e pela vida do bebê. A polícia deve investigar o caso.*Com informações de Região Noroeste.