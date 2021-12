A suspeita fazia ameaças, dizendo que revelaria um vídeo amoroso do encontro deles a toda família

publicado em 14/12/2021

O flagrante foi realizado pelo delegado Rogério Montoro (Foto: Reprodução)

Na segunda-feira (13), a Polícia Civil do município de Floreal prendeu uma mulher em flagrante pelo crime de extorsão. A autoridade foi procurada pela vítima - um homem de 27 anos.A suspeita fazia ameaças, dizendo que revelaria um vídeo amoroso do encontro deles a toda família, se caso o rapaz não lhe repassasse o dinheiro.Em outras ocasiões o pedido havia sido atendido, mas dessa vez a quantia era de R$ 30 mil. Durante a ação foram apreendidos R$ 4.150,00, que ela tinha recebido da vítima e um telefone celular utilizado para fazer as ameaças.O flagrante foi realizado pelo delegado Rogério Montoro.