Exames constataram que motorista estava alcoolizada; ela foi presa, mas pagou fiança de R$ 4,4 mil

publicado em 22/12/2021

Ainda segundo a polícia, a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro (Foto: Divulgação)

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de atropelar duas pessoas em Jales, na noite de terça-feira (21).De acordo com a Polícia Civil, a motorista bateu o carro na traseira de outro veículo. Em seguida, ao dar ré, atropelou dois pedestres que estavam no local.As vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Jales, receberam atendimento médico e foram liberadas.Ainda segundo a polícia, a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas exames clínicos constataram que ela estava alcoolizada.Ela foi presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 4,4 mil e vai responder em liberdade.*Com informações do g1.