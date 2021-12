Proprietário da fazenda onde fica o canavial teria achado o corpo na tarde de sábado (25)

publicado em 27/12/2021

Os policiais foram até a casa do namorado da faxineira, mas ninguém foi encontrado (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta em um canavial que fica no bairro Guaporanga, em Braúna, na tarde de sábado (25).De acordo com a Polícia Civil, o proprietário da fazenda onde fica o canavial teria achado o corpo da vítima, que foi identificada como Vanda Braz Alves e trabalhava como faxineira. O corpo da mulher tinha marcas de ferimentos no braço esquerdo e no rosto.O irmão da vítima contou aos policiais que Vanda disse que ia passar a véspera de Natal na casa do namorado, que fica na mesma cidade onde eles moram, em Alto Alegre. Depois disso, ela não foi mais vista ou atendeu as ligações.Segundo a polícia, também havia um capacete no local. O irmão afirmou à equipe que o namorado dela foi visto por familiares dele passeando de moto sozinho na noite de sexta-feira (24).Os policiais foram até a casa do namorado da faxineira, mas ninguém foi encontrado. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.*Com informações do g1.