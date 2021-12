Família saiu de Olímpia, mas mulher entrou em trabalho de parto a caminho do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. Mãe e filho passam bem

publicado em 21/12/2021

A equipe médica esperava a família do lado de fora do prédio e, após o exame, constatou que o pequeno Théo já estava nascendo (Foto: HCM/Reprodução)

Uma gestante deu à luz no estacionamento do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto, na segunda-feira (20).Ana Carolina Carvalho Mazer começou a sentir contrações e, acompanhada do marido, saiu de Olímpia (SP) para se preparar para o parto no hospital, mas o bebê começou a nascer a caminho do hospital."Foi a questão de chegar, a bolsa estourou a aproximadamente um quarteirão do hospital. Entrei em contato com o médico e ele deixou toda a equipe organizada no estacionamento", afirma o novo papai Roger André Souza Mazer.A equipe médica esperava a família do lado de fora do prédio e, após o exame, constatou que o pequeno Théo já estava nascendo."Não tinha mais tempo de colocar ela em cadeira. O parto teria de ser ali, porque é até difícil de movimentar uma paciente nesse estado. Conseguimos receber o bebê e dar os cuidados ali. O bebê nasceu bem, todos estão bem", diz o médico obstetra Fabrício de Freitas Souza."A gente às vezes vislumbra por partos em locais inusitados. Quando a gente vê grávida, a gente até pensa nisso. Mas foi a primeira vez na carreira e a primeira vez desde que estou trabalhando no hospital."Théo nasceu com 3,2 quilos e passa bem e está acomodado ao lado da mãe no HCM.“O ‘principezinho’ chegou um pouco apressado, nasceu no estacionamento do hospital mas graças a Deus deu tudo certo. O médico conseguiu nos atender ali mesmo, o parto foi bem rápido, estamos muito felizes. Foi gratificante a estrutura que tivemos assim que chegamos para ter ocorrido tudo perfeitamente”, conta Ana Carolina.*Com informações do g1.