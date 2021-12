Homem de 45 anos foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Base

publicado em 23/12/2021

Com o impacto da batida, um dos carros derrapou na rodovia e parou no canteiro central (Foto: Reprodução)

Um homem de 45 anos ficou gravemente ferido em um acidente entre quatro carros na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto, na madrugada desta quinta-feira (23).De acordo com o boletim de ocorrência, um dos veículos trafegava na contramão da rodovia quando os outros motoristas, que seguiam no sentido contrário, não conseguiram desviar e bateram.Com o impacto da batida, um dos carros derrapou na rodovia e parou no canteiro central.Ainda segundo o B.O., o motorista do carro que estava na contramão foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Base. Os outros motoristas não ficaram feridos.*Com informações do O Extra.net.