O corpo da vítima foi levado ao município de São Sebastião do Pontal, onde aconteceu o sepultamento

publicado em 23/12/2021

Com Franklin havia outra pessoa na garupa que acabou sendo socorrida (Foto: Reprodução)

Na madrugada desta quinta-feira (23), um motociclista morreu após cair da moto que pilotava em uma estrada rural, responsável em ligar os municípios de Meridiano e Valentim Gentil.Informações dão conta de que Franklin Nunes de Pinho seguia pela referida estrada, na companhia de um amigo, que estava em outra motocicleta, e também acabou se envolvendo no acidente.Com Franklin havia outra pessoa na garupa que acabou sendo socorrida juntamente com o rapaz da outra moto e encaminhados à UPA de Fernandópolis.O corpo da vítima fatal foi levado ao município de São Sebastião do Pontal, onde aconteceu o sepultamento. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.*Com informações do O Extra.net