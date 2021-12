Segundo diretoria de Agricultura e Meio Ambiente de Magda, equipes trabalham para tentar liberar os acessos o mais rápido possível

publicado em 18/12/2021

Apenas em uma propriedade foi registrada a queda de três pontes de madeira (Foto: Reprodução/TV Tem)

A chuva forte provocou a queda de quatro pontes e deixou moradores ilhados na área rural de Magda.Apenas em uma propriedade foi registrada a queda de três pontes de madeira na tarde de quarta-feira (15). Agora, os administradores do local tentam recuperar os acessos.“O nosso trabalho é fazer a limpeza e arrumar a cabeceira das pontes internas. Agora as pontes municipais afetadas em Magda e São João de Iracema, aguardamos os prefeitos para que a gente possa ajudar para a liberação, porque o trajeto interno de terra entre os municípios está afetada”, diz Lucas Duarte, gerente da propriedade.Uma outra ponte fica entre Magda e São João de Iracema também caiu e os moradores não conseguem trafegar no trecho. No total, cerca de 20 pessoas estão ilhadas, segundo relatos de moradores à TV TEM.De acordo com Mário Moreti, diretor de Agricultura e Meio Ambiente de Magda, equipes trabalham para tentar liberar os acessos o mais rápido possível.“A gente está com o efetivo trabalhando intensamente para resolver o mais rápido possível, porque não tem escoamento da produção. Este é um trabalho de emergência. O prefeito está em São Paulo, na Defesa Civil, buscando recursos para a gente fazer uma ponte em definitivo e resolver os problemas”, explica.*Com informações do g1/TV Tem.