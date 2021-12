Golpistas usam imagens de garotas jovens para seduzir homens na internet e depois acusá-los de pedofilia, exigindo dinheiro para ficar em silêncio

publicado em 20/12/2021

Mais um homem foi vítima do chamado "golpe dos nudes" em Rio Preto. Desta vez, a vítima é um servente de 50 anos, que procurou a polícia na manhã de sábado, 18, para registrar que estava sendo extorquido.Segundo o registro policial, o homem recebeu a solicitação de amizade de uma moça desconhecida no Facebook e, depois de aceitar, passou a conversar com ela pelo Messenger, aplicativo de conversas dentro da rede social.Em determinado momento, a jovem enviou ao homem um vídeo em que aparecia completamente nua e pediu, em troca, que ele também enviasse um vídeo mostrando seu órgão genital.Não consta no boletim de ocorrência se o homem chegou a enviar o vídeo. Ele afirmou à polícia, no entanto, que, depois dessa conversa, recebeu uma chamada de vídeo de um homem que se dizia advogado e exigia o pagamento de R$ 1 mil.A vítima não chegou a fazer o pagamento e registrou o caso na Polícia Civil.*Com informações do Região Noroeste.