Mulher de 25 anos avançou o sinal de "pare" e recebeu ordem de parada da Polícia Militar, mas, ao estacionar o veículo, confundiu os pedais e atingiu a traseira da viatura

publicado em 07/12/2021

O caso será apurado pelo 3º Distrito Policial (Foto: Ilustrativa)

Uma jovem de 25 anos foi parar na delegadia depois de avançar um sinal de "pare" e bater o carro em uma viatura da Polícia Militar no início da noite de segunda-feira (06), em Rio Preto. A mulher não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e confessou que bebeu cerveja antes de dirigir. O caso aconteceu na avenida Philadelpho Gouveia Neto, em Rio Preto.Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares circulavam pela avenida no sentido Centro - bairro. A mulher, que dirigia um Jetta branco, teria desrespeitado o sinal de "pare" e avançado contra a viatura onde estavam os policiais, mas sem atingir o veículo.Depois de receber a ordem de parada, a mulher estacionou o carro, mas acabou confundindo o acelerador com o freio e acertou a traseira da viatura da Polícia Militar.A motorista confirmou aos policiais que tinha bebido algumas latas de cerveja e se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). Admitiu ainda que não possui permissão para dirigir. Apenas na delegacia ela concordou em fazer o exame de sangue para comprovar a dosagem de álcool no sangue.O delegado Guilherme Brandão registrou o caso como embriaguez ao volante e vai aguardar o resultado de um laudo toxicológico. O caso será apurado pelo 3º Distrito Policial.*Com informações do Diário da Região.