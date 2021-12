Yan Alves, 26 anos, que é morador de Santa Rita morreu no local e as vítimas do veiculo foram atendidas por unidades de resgates e passam bem

publicado em 27/12/2021

Outas duas pessoas que estavam em outra motocicleta, uma Honda CG 125 Titan que trafegava no mesmo sentido da Biz, também tombou sobre a pista (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Um rapaz morreu após ser atingido por um veiculo que seguia na rodovia que liga Santa Albertina a Santa Rita d´Oeste, na região de Jales. O fato ocorreu na noite de sábado (25).Yan Alves, 26 anos, que é morador de Santa Rita, estava em uma Honda/Biz e seguia pela vicinal vicinal Ítalo Biani em companhia outras pessoas em uma CG Titan 125 e, por motivos ainda a serem apurados, acabaram se envolvendo no acidente juntamente com um Fiat/Siena próximo a famosa curva do “S”.O rapaz morreu no local e as vítimas do veiculo foram atendidas por unidades de resgates e passam bem.Outas duas pessoas que estavam em outra motocicleta, uma Honda CG 125 Titan que trafegava no mesmo sentido da Biz, também tombou sobre a pista e apresentaram escoriações e foram socorridos na Santa Casa de Santa Fé do Sul.*Com informações da Região Noroeste.