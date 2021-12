A idosa, de 72 anos, que estava sozinha, sofreu ameaça e ficou na mira de um revólver durante o período da ação, por cerca de uma hora

publicado em 08/12/2021

Foi registrado boletim e agora a polícia segue no trabalho de investigação para recuperar os pertences e localizar os suspeitos (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil está à procura de três indivíduos que invadiram uma chácara na tarde da última terça-feira (07), no Quebra Cabaça em Jales e fizeram uma idosa de 72 anos refém por uma hora. Os ladrões roubaram um veículo FOX e vários outros pertences da vítima.A idosa estava sozinha no local e sofreu ameaças com um revólver durante a ação. Bolsa, aparelho de som, cartões de banco e talões de cheques, DVD, TV, documentos, calçados e R$ 120 reais, também foram levados pelos criminosos.O Boletim de Ocorrência foi feito e agora a polícia segue no trabalho de investigação para recuperar os pertences e localizar os suspeitos.*Com informações do Meu Foco News.