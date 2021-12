Concessionária disse que maquinista não teve conhecimento imediato da ocorrência, mas acionou os procedimentos de emergência quando identificou o fato

publicado em 13/12/2021

O caso será investigado pela delegacia de Jales (Foto: Reprodução)

Um homem de 53 anos morreu atropelado por um trem no sábado (11), em Jales. A identidade da vítima não foi informada.Segundo assessoria de imprensa da Rumo, concessionária que administra a locomotiva, no momento do acidente, a vítima caminhava em direção aos vagões em movimento e foi atropelada. Ela não resistiu aos ferimentos.A Rumo informou que devido ao tamanho da composição, o maquinista não teve conhecimento imediato da ocorrência, mas acionou os procedimentos de emergência quando identificou o fato.A empresa também disse que prestou todo o suporte no atendimento a ocorrência e orienta para que pedestres mantenham distância segura dos trens.O caso será investigado pela delegacia de Jales.*Com informações do g1.