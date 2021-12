Três pessoas foram presas; outro homem ficou ferido após trocar tiros com a Polícia Militar; causas dos disparos serão investigadas pela Polícia Civil

publicado em 06/12/2021

A polícia também apreendeu duas armas e dois carros utilizados no momento dos disparos e da fuga (Foto: Divulgação)

Um homem morreu após ser baleado, no último sábado (04), em Santa Fé do Sul. Segundo a Polícia Militar, ele foi atingido em uma residência na avenida Conselheiro Antônio Prado. Três pessoas foram presas e encaminhadas para a Central de Flagrantes de Jales, sendo levadas, neste domingo (05), para a Cadeia de Santa Fé do Sul.De acordo com as informações obtidas pela polícia, os disparos aconteceram após homens chegarem ao local em uma caminhonete e efetuarem diversos tiros contra as pessoas que estavam na casa. As causas dos disparos serão investigadas pela Polícia Civil.A vítima chegou a ser socorrida na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Fé do Sul, mas não resistiu. Outro homem, que estava na casa no momento dos tiros, ficou ferido depois de trocar tiros com a Polícia Militar, que compareceu ao local.A polícia também apreendeu duas armas e dois carros utilizados no momento dos disparos e da fuga. Um inquérito foi aberto para apurar o caso.*Com informações do Diário da Região.