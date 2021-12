O homem foi preso em flagrante delito por posse irregular de munições de uso permitido, sendo arbitrada fiança e paga pelo indivíduo

publicado em 09/12/2021

Os peixes foram apreendidos e doados a instituição de caridade (Foto: Divulgação)

Na quarta-feira (07), durante policiamento ambiental da “Operação Abate”, foi realizada vistoria em uma propriedade rural, na cidade de Riolândia, com objetivo de fiscalizar estoque de pescado nativo. No imóvel foi constatado o armazenamento irregular de 1,355 kg de peixe nativo e posse irregular de 20 munições de uso permitido, calibre .32.O homem foi preso em flagrante delito por posse irregular de munições de uso permitido, sendo arbitrada fiança e paga pelo indivíduo. Quanto ao armazenamento irregular do pescado, foi aplicado o auto de infração ambiental no valor de R$ 1.026,70, por deixar de apresentar declaração de estoque. Os peixes foram apreendidos e doados a instituição de caridade.*Com informações do Cidadão.net.