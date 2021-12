Segundo o boletim de ocorrência, jovem de 22 anos relatou que estava no transporte coletivo e flagrou o suspeito cometendo o ato obsceno. Ele afirmou que é usuário de drogas e passou por 'momento de fraqueza'

publicado em 14/12/2021

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado (Foto: Reprodução)

Um homem de 44 anos foi detido após ser flagrado se masturbando dentro de um ônibus do transporte coletivo de São José do Rio Preto, na tarde de segunda-feira (13).De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento perto do terminal urbano quando a equipe foi acionada por um segurança do local.Os policiais encontraram uma jovem chorando. Ela alegou que estava no veículo quando um passageiro à frente começou a se masturbar.Ao deixar o ônibus, ele foi abordado, afirmou que é usuário de drogas e cometeu o ato obsceno em um “momento de fraqueza”, ainda segundo o B.O.O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.*Com informações do g1.