Morador estava na sala quando ouviu alguém chamando; ao abrir a porta, levou um tiro

publicado em 13/12/2021

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e encaminhado para o 6º Distrito Policial (Foto: Reprodução)

Um homem de 32 anos foi baleado na noite de domingo (12), na porta de casa, no Residencial Atlântica, em Rio Preto. O caso aconteceu por volta das 23h. O autor dos disparos fugiu e a polícia tenta identificá-lo.Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem estava na sala de casa quando ouviu uma voz masculina o chamar. Como a pessoa não se identificava, ele resolveu abrir a porta, momento em que foi atingido por um dos disparos na perna. Os outros tiros acertaram a porta e a parede da sala. O homem disse aos policiais que não conseguiu identificar o criminoso.Quando a Polícia Militar chegou ao local, o morador que havia sido baleado já estava sendo socorrido por uma unidade de Resgate. Ele estava consciente e foi encaminhado ao Hospital de Base com um ferimento na perna.A Polícia Civil informa no documento da ocorrência que um investigador da Divisão Especializada em Investigações Criminais de Rio Preto foi comunicado e a perícia esteve no local. Até o encerramento da ocorrência nenhum suspeito havia sido identificado e preso.O caso foi registrado como tentativa de homicídio e encaminhado para o 6º Distrito Policial.*Com informações do Diário da Região.