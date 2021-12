Ele precisou ser sedado por paramédicos do Samu que atenderam a ocorrência e encaminharam a vítima que é paciente psiquiátrico a UPA

Um homem de 45 anos, com problemas mentais, colocou fogo na própria casa onde mora no bairro Coester em Fernandópolis. O registro ocorreu nesta quinta-feira (30).Ele precisou ser sedado por paramédicos do Samu que atenderam a ocorrência e encaminharam a vítima que é paciente psiquiátrico a UPA – Unidade de Pronto Atendimento.Ainda não há informações sobre os danos causados na residência.*Com informações do Região Noroeste.