Hospital de Base está recrutando gestantes para participar do estudo Grace, que testa vacina contra o vírus sincicial respiratório, que pode levar à pneumonia e provocou uma lotação inédita no HCM

publicado em 11/12/2021

O estudo é de fase três, quando o composto já passou por testes relativos à segurança e à eficácia (Foto: Divulgação)

O Centro Integrado de Pesquisa Clínica do Hospital de Base está recrutando gestantes para participar do estudo Grace, que testa vacina contra o vírus sincicial respiratório, que pode levar à pneumonia e atinge adultos e crianças, mas se manifesta de maneira mais grave em pequenos e idosos - tanto que provocou uma lotação inédita no HCM (Hospital da Criança e Maternidade).Na semana passada, o HCM ficou totalmente lotado de crianças, a maioria com doenças respiratórias, não Covid-19. Dentre essas, a maior parte contaminada pelo vírus sincicial respiratório, transmitido de forma semelhante à gripe, pelo contato com gotículas expelidas pela fala, tosse ou espirro.De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, os 30 leitos da UTI estavam completamente lotados nesta sexta-feira, 10; parte dos 45 de enfermaria estava vaga, mas segundo a instituição essa era uma situação que poderia mudar rapidamente.Desde a última semana, o HCM havia deixado de receber mais pacientes, que tiveram de ser transferidos para outras unidades. Como o Diário mostrou, uma menina aguardou dias por uma vaga enquanto permanecia internada na Unidade de Pronto Atendimento de Mirassol.“ O vírus sincicial respiratório é extremamente comum em toda a população. Causa casos mais graves em crianças extremamente jovens, mas também atinge adultos e principalmente idosos de forma menos frequente. As crianças recém-nascidas, as menores, são as vítimas principais, depois os idosos”, explica Maurício Lacerda Nogueira, virologista, professor da Famerp e pesquisador do CIP que vai conduzir os estudos da vacina em gestantes .Serão recrutadas mulheres de 18 a 49 anos que estiverem entre a 24ª e a 34ª semana de gestação. Elas serão monitoradas até o parto e os bebês durante o primeiro ano de vida. Trata-se de um estudo multicêntrico, que vai envolver polos de pesquisa em diversos lugares do mundo. No total, serão cerca de 9 mil voluntárias. Parte delas receberá a vacina e parte o placebo, substância que não tem efeito algum, para que os efeitos da imunização sejam conhecidos.Contra o vírus sincicial respiratório, não existe vacina, apenas uma imunoglobulina que deve ser utilizada em casos extremamente específicos. De acordo com Maurício, existem ensaios clínicos estudando novos compostos, dos quais o CIP vai participar.O recrutamento das gestantes começa em poucos dias. Conforme o pesquisador, vacinar a mãe é uma estratégia importante, pois ela passa anticorpos para a criança durante a gestação e também após o nascimento, pela amamentação. “Dessa forma, se você puder vacinar a mãe e causar uma proteção na criança nos momentos iniciais da vida dela, seria uma excelente ferramenta para controlar essa doença”, explica. “Nesse momento temos várias crianças internadas no HCM, mas também em outros hospitais com essa doença que pode ser grave em crianças pequenas, além dos idosos.”O estudo é de fase três, quando o composto já passou por testes relativos à segurança e à eficácia e apresentou bons resultados. Para se inscrever no estudo, a gestante deve acessar o site*Com informações do Diário da Região.