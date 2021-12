Desde o início do surto, anunciado na última semana, o número de casos positivos em idosos subiu de 29 para 48, com mais 19 confirmações registradas neste final de semana

publicado em 06/12/2021

A secretaria também informou que está refazendo os testes nos idosos que tiveram resultado negativo e que estão apresentando sintomas (Foto: Reprodução/Meu Foco News)

A Secretaria de Saúde de Jales confirmou na manhã desta segunda-feira (06), o registro de uma morte por complicações da Covid-19 de um idoso residente do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia. O óbito foi registrado no domingo (05).De acordo com informações apuradas pela reportagem, outro óbito de uma idosa que aguardava resultado de exame também foi registrado. A paciente, de 76 anos, estava no Lar e o resultado de um novo exame de Covid realizado é aguardado.Desde o início do surto, anunciado na última semana, o número de casos positivos em idosos subiu de 29 para 48, com mais 19 confirmações registradas neste final de semana. O número representa 77,42% dos 62 idosos que residem no Lar.A secretaria também informou que está refazendo os testes nos idosos que tiveram resultado negativo e que estão apresentando sintomas.*Com informações do Meu Foco News.