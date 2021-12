Revoltados, vizinhos se juntaram, alimentaram as crianças com leite e biscoito e acionaram o Conselho Tutelar

publicado em 23/12/2021

Populares também denunciaram maus tratos por parte da mãe (Foto: Reprodução/ Região Noroeste)

Duas crianças foram encontradas em situação de risco e extremamente com fome em uma residência na rua Armando José Farinazzo, no bairro Santo Antônio em Fernandópolis, depois de serem deixadas sozinhas pela manhã.Revoltados, vizinhos se juntaram, alimentaram as crianças com leite e biscoito e acionaram o Conselho Tutelar.Os agentes foram até o local e conseguiram localizar a mãe que foi notificada a prestar esclarecimentos ao Juizado de Menores.Populares também denunciaram maus tratos por parte da mãe.O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira (22).*Com informações de Região Noroeste.