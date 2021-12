Vítima era morador de Urânia; suspeita da causa da morte é afogamento ou infarto

publicado em 06/12/2021

O resgate foi acionado, mas apesar dos esforços das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros ele não resistiu (Foto: Ilustrativa/Prefeitura de Bertioga)

Informações extra oficiais dão conta de que um homem foi encontrado caído próximo da Prainha de Santa Albertina, no domingo (06), por um rapaz que andava de caiaque pelo local.O resgate foi acionado, mas apesar dos esforços das equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros ele não resistiu. A vítima era morador da cidade de Urânia.Até o momento não se sabe ao certo a causa da morte, a suspeita é de que tenha sido afogamento ou um infarto.*Com informações do O Extra.net.