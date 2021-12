Diário apurou que o espanhol teria solicitado um local "paradisíaco", com água, verde e espaço para pecuária

publicado em 28/12/2021

O Diário apurou que nas primeiras semanas de janeiro uma imobiliária de Rio Preto irá ofertar uma área milionára de 661 alqueires na zona rural de Rio Preto (Foto: Divulgação)

O cantor Julio Iglesias está em busca do paraíso. O espanhol quer comprar uma nova fazenda e escolheu a região de Rio Preto para sediar seu novo investimento.A informação foi divulgada pelo colunista Amaury Júnior, que contou em sua coluna no site Uol que Iglesias ligou para o empresário do show business brasileiro, Manoel Poladian, pedindo que ele procurasse por uma fazenda na região de Rio Preto.Segundo Amaury Júnior, o cantor disse que está "convicto que a região de Rio Preto é a mais saudável de todas que conheceu" e não abre mão em ter uma propriedade rural na região.O Diário apurou que nas primeiras semanas de janeiro uma imobiliária de Rio Preto irá ofertar uma área milionára de 661 alqueires na zona rural de Rio Preto ao cantor, ou seja, uma fazenda do tamanho de 2,2 mil campos de futebol, aproximadamente. Outra área que deve ser ofertada tem 330 alqueires, o equivalente a 1,1 mil campos de futebol.As fazendas estariam localizadas às margens do Rio Grande e do Rio Tietê. Iglesias, no entanto, tem preferência por uma fazenda mais perto de Rio Preto. Uma nova oferta poderá surgir também a 30 minutos do aeroporto.O cantor quer uma área sem plantação de cana-de-açúcar, o que dificulta a oferta. Ele teria solicitado um local "paradisíaco", com água, verde e espaço para pecuária. Será que ele encontrará o paraíso aqui?!*Com informações do Diário da Região.