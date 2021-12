A batida aconteceu na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães

publicado em 16/12/2021

O motorista da caminhonete também sofreu ferimentos e precisou ser socorrido (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo três veículos matou uma mulher de 51 anos nesta quinta-feira (16), em Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba. A batida aconteceu na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463). Chovia forte no momento do acidente.Segundo a polícia, a vítima estava em uma picape, como passageira, quando o veículo atingiu um ônibus e uma caminhonete. A picape era conduzida pelo marido dela, um homem de 45 anos, que também foi socorrido com ferimentos graves.A picape teria rodado no meio da pista e, desgovernada, atingiu um dos pneus do ônibus e depois a caminhonete de frente. As vítimas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser retiradas pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Pouco tempo depois, a morte da mulher foi confirmada pela Santa Casa de Araçatuba.O motorista da caminhonete também sofreu ferimentos e precisou ser socorrido. Os veículos foram retirados da pista para evitar outros acidentes, já que o trecho tem tráfego intenso, mas o local foi periciado e o acidente está sendo investigado.*Com informações do Sbt Interior.