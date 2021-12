Jovem de 18 anos estava no carro com o atual namorado; lataria do veículo foi atingida, mas ninguém ficou ferido

publicado em 09/12/2021

Os tiros atingiram a lataria do carro, que pertence ao atual namorado da jovem (Foto: Reprodução)

Um aposentado de 65 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (09), por efetuar disparos de arma de fogo contra a ex-namorada, de 18 anos, que estava junto com o atual companheiro em uma estrada rural no Parque dos Sabiás, em Rio Preto.Segundo o boletim de ocorrência, a jovem estava com o atual namorado, de 53 anos, dentro de um carro, quando seu ex-namorado, de 65, se aproximou em um veículo e, de lá, atirou várias vezes. Os tiros atingiram a lataria do carro, que pertence ao atual namorado da jovem. Ninguém ficou ferido.O suspeito foi detido pela Polícia Militar momentos após o crime, dirigindo um Punto Attractive, perto do bairro Nova Esperança, zona norte do município. Ele negou que teria feito o ataque e justificou dizendo que estava vindo da residência do filho.O delegado Roberval Macedo registrou o caso como tentativa de homicídio e de feminicídio. O idoso foi levado para delegacia e preso em flagrante. O delegado ainda representou pela prisão preventiva até a conclusão do inquérito no prazo de 30 dias. O caso foi encaminhado ao 4º Distrito Policial.*Com informações do Diário da Região.