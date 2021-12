Segundo o boletim de ocorrência, dois homens em uma moto atacaram a vítima, que foi levada ao hospital

publicado em 06/12/2021

Um adolescente de 17 anos foi encontrado baleado na noite de sábado (04), em São José do Rio Preto.De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu detalhes aos policiais militares de que não sabia quem era o autor, mas que estava na rua quando dois homens em uma moto passaram por ele e realizaram os disparos.Um tiro atingiu de raspão uma perna e a vítima foi atendida na UPA Jaguaré, onde foi medicada e liberada.*Com informações do g1.