publicado em 23/12/2021

O prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura (PSDB) anunciou, na quarta-feira (22), durante viagem a São Paulo, a abertura da licitação para a construção de 143 casas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo). A conquista foi celebrada ao lado do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), do secretário estadual de Habitação, Flavio Amary, e do diretor regional da CDHU, Osvaldo Carvalho.“Logo no comecinho do ano a CDHU irá abrir a licitação para darmos início as obras tão esperadas por nós cidadãos valentim-gentilenses. Serão 143 unidades habitacionais que farão a diferença na vida de muitas famílias que estão esperando esse momento”, disse o prefeito.A abertura do processo de licitação, segundo o secretário estadual de Habitação, Flavio Amary, atende a uma determinação do governador João Doria (PSDB) e do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).O presidente da Alesp, Carlão Pignatari, por sua vez, agradeceu o empenho do corpo técnico da companhia e da Prefeitura que conseguiu solucionar um problema que era empurrado há muitos anos.“Essa é mais uma grande notícia para Valentim Gentil. Meu agradecimento ao governador João Doria e ao vice, Rodrigo Garcia, ao secretário Flavio Amary e ao Osvaldo Carvalho, que é o diretor da CDHU de Rio Preto”, finalizou o deputado.