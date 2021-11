Inscrições devem ser feitas pela internet até esta quinta-feira (4)

publicado em 04/11/2021

As inscrições devem ser feitas pela internet, onde os candidatos também poderão acompanhar todas as etapas do processo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Terminam nesta quinta-feira (4) as inscrições para o processo seletivo para a contratação de professores da Rede Municipal de Ensino de Fernandópolis (SP) no ano letivo de 2022.As inscrições devem ser feitas pela internet, onde os candidatos também poderão acompanhar todas as etapas do processo.Segundo a prefeitura, a prova objetiva será realizada no dia 21 de novembro, bem como a prova prática para intérprete de Libras.O edital completo está disponível no*Com informações do g1.