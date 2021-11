Vítima foi ao banheiro, e quando voltou, percebeu que seu celular havia sumido

Durante patrulhamento pela cidade de Estrela d 'Oeste, policiais foram solicitados para atender a um caso de furto em um estabelecimento comercial localizado na rua Rio de Janeiro.A vítima do furto, senhor I.D, contou que estava acompanhado de uma mulher no estabelecimento, e ao retornar do banheiro, percebeu que a mulher havia sumido juntamente com o seu celular, que estava em cima da mesa.I.D saiu imediatamente a procura da mulher, inclusive indo até sua residência onde também não a encontrou.Diante do acontecido, ele resolveu procurar ajuda da Polícia Militar para registrar ocorrência. A polícia então iniciou patrulhamento em busca da mulher que furtou o celular.A mulher foi localizada e abordada na Avenida São Paulo, e após breve conversa, informou que o celular furtado se encontrava no quarto de sua residência.Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a mulher pelo crime de furto sendo encaminhado ao plantão policial juntamente com a vítima e uma testemunha, onde o delegado plantonista tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão.Ela foi presa e deverá ser encaminhada à cadeia pública de Nhandeara.*Com informações do O Extra.net.