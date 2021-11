A informação é do ranking do programa Previne Brasil, do Governo Federal, que mede os indicadores relativos ao serviço da Atenção Básica de Saúde

publicado em 17/11/2021

Parisi é a 17ª cidade com os melhores índices de saúde em todo o Estado de São Paulo e a 150ª no país, apontam dados do Previne Brasil (Foto: Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brParisi conta com 2.177 habitantes e é destaque nacional na atenção à saúde. A informação não é de cunho político, mas sim do ranking do programa Previne Brasil, do Governo Federal, que mede os indicadores relativos ao serviço da Atenção Básica de Saúde e indica que, dos 645 municípios de São Paulo, a cidade vizinha é o 17ª melhor colocada.O Previne Brasil tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe de saúde, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.São sete indicadores no total: consultas de pré-natal; atendimento odontológico na gestação; realização de exames para Sífilis e HIV em gestantes; cobertura de exames citopatológicos; vacinação contra poliomielite inativada e de pentavalente; acompanhamento de pessoas hipertensas; solicitação de hemoglobina glicada para pessoas com diabetes. Com uma boa colocação em todos os indicadores, Parisi deve receber mais recursos para o setor de saúde.“Apesar da pandemia, que todos nós passamos por momentos difíceis, nós conseguimos dar continuidade ao trabalho da atenção básica. Isso reflete em mais recursos para a saúde do município, da nossa região mesmo, apenas Parisi entrou no ranking. Isso é fruto de um trabalho conjunto de toda a equipe de saúde da cidade”, destacou a secretária da Saúde de Parisi, Marli Donizete da Silva.O Previne Brasil, programa que reformulou o financiamento da Atenção Primária à Saúde, tem como um dos componentes que fazem parte do repasse mensal aos municípios o pagamento por desempenho. O monitoramento desses indicadores permite que a gestão federal, estadual, municipal e profissionais de saúde avaliem o acesso e a qualidade dos serviços prestados pelos municípios, viabilizando, assim, a implementação de medidas de aprimoramento das ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde, além de ser um meio de dar mais transparência aos investimentos na área da saúde para a população.