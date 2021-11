Show celebrará o lançamento do "Natal Encantado Luzes de Ouro"

publicado em 19/11/2021

O show será realizado centro de eventos José Nubiato Silva (Foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (19), a partir das 21 horas, Ouroeste realizara o lançamento do "Natal Encantado Luzes de Ouro".Para abrilhantar a festa, haverá um show da dupla Cezar & Paulinho, uma das mais tradicionais duplas da música sertaneja do Brasil, com mais de 40 anos de carreira.O show será realizado centro de eventos José Nubiato Silva.O evento é uma realização da prefeitura de Ouroeste através da Secretaria de Educação e Cultura com apoio da Câmara Municipal, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e COMTUR.*Com informações do O Extra.net.