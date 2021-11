Os pms flagraram a moradora armada com uma enxada quebrando algumas partes do imóvel

publicado em 27/11/2021

Na Central de Flagrantes, o caso foi registrado como incêndio e enviado para o 7º Distrito Policial (Foto: Divulgação)

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada por um vizinho para atender uma ocorrência de desentendimento, às 9h da última quinta-feira (25), no Jardim Soraya, em Rio Preto, mas no local encontrou uma mulher de 31 anos tentando incendiar a própria casa.De acordo com o boletim de ocorrência, os militares observaram que uma das residências estava com princípio de incêndio e ao entrarem encontraram a sala e um segundo cômodo já em chamas.Os pms flagraram a moradora armada com uma enxada quebrando algumas partes do imóvel.Após conseguirem deter a mulher, acionaram uma equipe do SAMU pelo fato de que a moradora, já conhecida nos meios policiais por uso de entorpecentes, aparentava estar em surto. Ela foi medicada e, em seguida, encaminhada para um posto de saúde.Após controlar o incêndio os policiais conversaram com o denunciante, um homem de 33 anos, que disse que sua vizinha frequentemente “dá trabalho” chegando a ficar agressiva e alterada por causa das drogas. Ele ainda acrescentou que fora o incêndio a mulher também jogou pedras em sua casa.O pai da mulher foi chamado e ficou responsável pela residência e os dez filhotes de cachorro que estavam no imóvel.Na Central de Flagrantes, o caso foi registrado como incêndio e enviado para o 7º Distrito Policial.*Com informações do DHoje Interior e Região Noroeste.