O fato ocorreu no início da madrugada de domingo (14)

publicado em 16/11/2021

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e registrou ocorrência sobre o fato (Foto: Região Noroeste/Reprodução)

Um rapaz de 30 anos, supostamente embriagado, bateu contra um poste de energia elétrica no bairro Mais Parque, próximo ao Recinto de Exposições de Fernandópolis. O fato ocorreu no início da madrugada de domingo (14).Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção do veiculo Ford/EcoSport e colidindo contra o poste que acabou indo ao chão, consequentemente danificando a rede de energia elétrica.A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e registrou ocorrência sobre o fato.Agentes da Elektro foram avisados sofre o fato ocorrido. Não há informações de quantas famílias ficaram sem energia elétrica.*Com informações de Região Noroeste.