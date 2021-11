Depois de pagar o valor a um homem que disse estar com a bicicleta, vítima ficou esperando a devolução, o que não aconteceu

publicado em 24/11/2021

A vítima já havia registrado um outro boletim de ocorrência pelo furto da bicicleta (Foto: Divulgação)

Uma jovem de 26 anos teve um bicicleta furtada de sua casa do residencial Romano Calil, em Rio Preto. Ela registrou boletim de ocorrência na tarde de terça-feira (23), e contou à polícia que, após o furto, chegou a pagar R$ 400 como "resgate" a um golpista que prometia estar com o veículo.A jovem contou à Polícia Civil que estava praticando atividade física na noite do dia 22 de novembro e, quando voltou para casa, viu que o cadeado da porta de entrada estava quebrado. Ela, então, notou que a bicicleta não estava no lugar onde a deixava guardada.Após a vítima contar sobre o furto na internet, um homem afirmando ser morador da Vila Toninho procurou a mulher e disse estar com a bicicleta. Durante a negociação, o golpista chegou a marcar o local onde o objeto furtado seria entregue, um posto de combustíveis nas proximidades do bairro Cristo Rei.Para devolver o objeto, o suspeito pediu que a mulher fizesse uma transferência de R$ 300 via PIX, e mais R$ 100 pela entrega. Depois de pagar, a mulher ficou por uma hora aguardando devolução da bicicleta e o suspeito não apareceu no local combinado.O delegado Gustavo Haddad Xavier registrou o fato como estelionato e o caso deve ser investigado pelo 7º Distrito Policial. A vítima já havia registrado um outro boletim de ocorrência pelo furto da bicicleta.*Com informações do Diário da Região.