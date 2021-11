Um dos disparos acertou o comerciante que foi ao chão e o outro tiro a parede

publicado em 30/11/2021

O caso foi registrado como tentativa de homicídio (Foto: Reprodução)

A Polícia de Santa Fé do Sul e região segue a procura de um homem acusado de atirar contra um comerciante no final da tarde de segunda-feira (29), no bairro São Francisco em Santa Fé do Sul.De acordo com populares, Alessandro Trivelato, que também é açougueiro, estava do lado de fora do prédio conversando com um vizinho e o sócio, quando um homem desconhecido, de posse de uma arma de fogo disse: "toma safado" e atirou duas vezes contra a vítima.Um dos disparos acertou o comerciante que foi ao chão e o outro tiro a parede. Logo após o ato, o homem entrou em um carro branco e tomou rumo ignorado.Alessandro Trivelato foi socorrido e levado a Santa Casa de Santa Fé do Sul onde passou por cirurgia. Não há informação sobre o estado de saúde dele.O caso foi registrado como tentativa de homicídio.*Com informações de Região Noroeste.