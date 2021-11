Suspeita é de que o motorista possa ter perdido o controle do caminhão ao sair da rodovia e acessar a avenida

publicado em 09/11/2021

O veículo ficou parcialmente destruído após o acidente (Johnny Torres/ Diário da Região)

Um caminhão carregado com tijolos tombou na manhã de segunda-feira (8), no acesso à marginal da rodovia Washington Luís (SP-310), próximo à loja Leroy Merlin. O acidente causou a interdição do acesso à avenida Mário Andreazza, em São José do Rio Preto. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é de que o motorista possa ter perdido o controle do caminhão ao sair da rodovia e acessar a avenida.O veículo ficou parcialmente destruído após o acidente, mas, segundo os policiais rodoviários, o motorista não sofreu ferimentos. Estava prevista a chegada de um caminhão guincho para remover o veículo do local e depois liberar o trânsito.*Com informações do Diário da Região