Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta fez um retorno proibido no trevo da Estrada do Café e bateu no carro

publicado em 24/11/2021

A carreta fez um retorno proibido no trevo da Estrada do Café e bateu no carro (Foto: Reprodução/g1)

Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma carreta na noite de terça-feira (23), em Jales.Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta fez um retorno proibido no trevo da Estrada do Café e bateu no carro.Três pessoas ficaram feridas e foram socorridas, sendo duas para a Santa Casa de Jales e uma para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).*Com informações do g1.