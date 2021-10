Luciani Cristina Martinelli Gimenes, a Lu Arquiteta, tomou posse do cargo após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) afastar o prefeito Jean Vetorasso

publicado em 23/10/2021

Luciani Cristina Martinelli Gimenes, a Lu Arquiteta (MDB) assume como prefeita de Guapiaçu (Foto: Divulgação)

A vice-prefeita de Guapiaçu, Luciani Cristina Martinelli Gimenes, a Lu Arquiteta, assumiu, nesta sexta-feira (22), a Prefeitura do município, que fica a 19 km de Rio Preto.Ela tomou posse do cargo após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) afastar, na última quinta-feira, 21, o prefeito Jean Vetorasso, que foi alvo de mandados de busca e apreensão.O chefe do Executivo e outros quatro vereadores são investigados por corrupção e organização criminosa por suposto esquema de cobrança de propina para autorização de loteamento no município.A cerimônia de posse aconteceu às 17h30min no Gabinete Municipal e contou com a presença do presidente interino da Câmara, Rafael Moiolli (Republicanos) e demais vereadores.A prefeita optou por, neste momento, não conceder entrevistas à imprensa.*Com informações do Diário da Região