Segundo a Polícia Civil, a panela foi arremessada pelo pai contra a mãe da criança, durante uma briga do casal, mas acabou atingindo o bebê de 30 dias

publicado em 20/10/2021

Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto, onde o bebê foi internado (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil investiga um homem de 44 anos suspeito de atingir o filho, recém-nascido, com uma panela na cabeça. O caso aconteceu no último domingo, 17, na casa da família, em Urânia. Segundo informações da polícia, o homem tentava atingir a mulher, mãe da criança, durante uma briga do casal, mas acabou acertando o bebê.O delegado Nilton Cangussu disse que o suspeito brigava com a mulher dentro de casa e, em determinado momento, jogou a panela com a intenção de atingir a esposa, mas atingiu o filho com apenas 30 dias de vida."Inicialmente o caso foi registrado como lesão corporal, mas depois de analisar o caso, resolvemos indicá-lo por tentativa de homicidio praticado contra o próprio filho", diz o delegado.Depois de atingir o filho, o suspeito fugiu de casa e até esta quarta-feira, 20, não havia sido localizado para prestar depoimento e dar sua versão sobre o caso.O recém-nascido recebeu atendimento emergencial em pronto socorro de Urânia e foi encaminhado para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. Por enquanto não há previsão de alta médica.*Com informações do Diário da Região